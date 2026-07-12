Informations pratiques

Saintes

L’Aventure au Fil de l’Eau Stage Multi-Glisse sur la Charente !

Camping & Club d’aviron Saintes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-17 10:00:00

fin : 2026-08-21 12:00:00

Date(s) :

2026-08-17

Faites découvrir les joies de la glisse à vos enfants

Vous cherchez une activité enrichissante pour vos enfants pendant les vacances ? Nos stages « Multi-Glisse » sont conçus pour offrir une expérience ludique, sécurisée et inoubliable en pleine nature.

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Camping & Club d’aviron Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 34 67 83

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English :

Let your children discover the joys of snow sports

Are you looking for a rewarding vacation activity for your children? Our « Multi-Glisse » courses are designed to offer a fun, safe and unforgettable experience in the heart of nature.

L’événement L’Aventure au Fil de l’Eau Stage Multi-Glisse sur la Charente ! Saintes a été mis à jour le 2026-05-28 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge