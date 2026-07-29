Festival Transe Atlantique Hors les murs Projection Cité entrepreneuriale Saintes

Informations pratiques

Saintes

Festival Transe Atlantique Hors les murs Projection

Cité entrepreneuriale Bvd Guillet Maillet Saintes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 14:00:00

fin : 2026-08-21 16:00:00

Date(s) :

2026-08-21

Projection d’un film sur le Nouveau-Brunswick par TV5 Monde

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Cité entrepreneuriale Bvd Guillet Maillet Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine festivaltranseatlantique@gmail.com

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English :

Screening of a film about New Brunswick on TV5 Monde

L’événement Festival Transe Atlantique Hors les murs Projection Saintes a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge