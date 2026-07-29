Festival Transe Atlantique Hors les murs Projection Cité entrepreneuriale Saintes
vendredi 21 août 2026 · Cité entrepreneuriale · Saintes
Informations pratiques
Saintes
Festival Transe Atlantique Hors les murs Projection
Cité entrepreneuriale Bvd Guillet Maillet Saintes Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 14:00:00
fin : 2026-08-21 16:00:00
Date(s) :
2026-08-21
Projection d’un film sur le Nouveau-Brunswick par TV5 Monde
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Cité entrepreneuriale Bvd Guillet Maillet Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine festivaltranseatlantique@gmail.com
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English :
Screening of a film about New Brunswick on TV5 Monde
L’événement Festival Transe Atlantique Hors les murs Projection Saintes a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge
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