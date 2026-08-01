Kayamba au Silo Saintes
samedi 15 août 2026 · Saintes
Informations pratiques
Saintes
Kayamba au Silo
Le Silo 97, rue de Taillebourg 17100 Saintes Saintes Charente-Maritime
Tarif : 7 – 7 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 19:00:00
fin : 2026-08-15 02:00:00
Date(s) :
2026-08-15
Kayamba, collectif et label originaire de Mayotte et basé à La Réunion, fera étape à Saintes le samedi 15 août (jour férié) pour une nuit autour de la bass music et des musiques club de l’hémisphère sud, et bien sûr de l’océan Indien !
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Le Silo 97, rue de Taillebourg 17100 Saintes Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine dansloeildusilo@gmail.com
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English :
Kayamba, a collective and record label based in Mayotte and Réunion, will be making a stop in Saintes on Saturday, August 15 (a holiday) for a night of bass music and club sounds from the Southern Hemisphere—and, of course, the Indian Ocean!
L’événement Kayamba au Silo Saintes a été mis à jour le 2026-08-04 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge
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