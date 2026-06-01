Causerie Madeleine Chapsal Mon Amie Rue Chapsal Saintes
Causerie Madeleine Chapsal Mon Amie Rue Chapsal Saintes jeudi 25 juin 2026.
Saintes
Causerie Madeleine Chapsal Mon Amie
Rue Chapsal Auditorium salle Saintonge Saintes Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25 19:30:00
fin : 2026-06-25 20:30:00
Date(s) :
2026-06-25
Véronique Milon a été une grande amie de Madeleine Chapsal et l’a suivie pendant des années. Elle en parle formidablement bien et éclaire certains aspects de sa vie.
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Rue Chapsal Auditorium salle Saintonge Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 84 01 37 sophie.borgeaud@wanadoo.fr
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English :
Véronique Milon was a close friend of Madeleine Chapsal and knew her for many years. She speaks very highly of her and sheds light on certain aspects of her life.
L’événement Causerie Madeleine Chapsal Mon Amie Saintes a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge
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