Avant-première La Vénus électrique Association Gallia Théâtre Cinéma Saintes

Saintes

Avant-première La Vénus électrique

Association Gallia Théâtre Cinéma 67 ter cours National Saintes Charente-Maritime

Tarif : 5.5 – 5.5 – 7 EUR

– 26 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-12 20:00:00

fin : 2026-05-12 22:00:00

Date(s) :

2026-05-12

Découvrez en même temps que les festivaliers de Cannes le nouveau film de Pierre Salvadori en avant-première.

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Association Gallia Théâtre Cinéma 67 ter cours National Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 92 10 20

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English :

Discover Pierre Salvadori’s new film in preview, at the same time as the Cannes festival-goers.

L’événement Avant-première La Vénus électrique Saintes a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge