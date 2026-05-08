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Avant-première La Vénus électrique Association Gallia Théâtre Cinéma Saintes

Avant-première La Vénus électrique Association Gallia Théâtre Cinéma Saintes mardi 12 mai 2026.

Lieu : Association Gallia Théâtre Cinéma

Adresse : 67 ter cours National

Ville : 17100 Saintes

Département : Charente-Maritime

Début : mardi 12 mai 2026

Fin : mercredi 13 mai 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 5.5 5.5 7 - 26 ans

Saintes

Avant-première La Vénus électrique

Association Gallia Théâtre Cinéma 67 ter cours National Saintes Charente-Maritime

Tarif : 5.5 – 5.5 – 7 EUR

– 26 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-12 20:00:00
fin : 2026-05-12 22:00:00

Date(s) :
2026-05-12

Découvrez en même temps que les festivaliers de Cannes le nouveau film de Pierre Salvadori en avant-première.
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Association Gallia Théâtre Cinéma 67 ter cours National Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 92 10 20 

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English :

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L’événement Avant-première La Vénus électrique Saintes a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge

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