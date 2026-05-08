Avant-première La Vénus électrique Association Gallia Théâtre Cinéma Saintes
Avant-première La Vénus électrique Association Gallia Théâtre Cinéma Saintes mardi 12 mai 2026.
Saintes
Avant-première La Vénus électrique
Association Gallia Théâtre Cinéma 67 ter cours National Saintes Charente-Maritime
Tarif : 5.5 – 5.5 – 7 EUR
– 26 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-12 20:00:00
fin : 2026-05-12 22:00:00
Date(s) :
2026-05-12
Découvrez en même temps que les festivaliers de Cannes le nouveau film de Pierre Salvadori en avant-première.
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Association Gallia Théâtre Cinéma 67 ter cours National Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 92 10 20
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English :
Discover Pierre Salvadori’s new film in preview, at the same time as the Cannes festival-goers.
L’événement Avant-première La Vénus électrique Saintes a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge
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