Carrefour des Talents [Humour & chanson au Rive Droite] Les Microphones 72, av Gambetta Saintes
Carrefour des Talents [Humour & chanson au Rive Droite] Les Microphones 72, av Gambetta Saintes vendredi 17 avril 2026.
Saintes
Carrefour des Talents [Humour & chanson au Rive Droite] Les Microphones [COMPLET]
72, av Gambetta 17100 Saintes Charente-Maritime
Tarif : 26 – 26 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 20:45:00
fin : 2026-04-17 23:00:00
Date(s) :
2026-04-17
COMPLET
Trio vocal familial, a cappella et déjanté. Reprises, parodies et humour musical. Spectacle interactif et joyeux.
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72, av Gambetta 17100 Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 61 13 95 alain.abril17@orange.fr
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English :
SOLD OUT
Family vocal trio, a cappella and crazy. Cover versions, parodies and musical humor. A joyful, interactive show.
L’événement Carrefour des Talents [Humour & chanson au Rive Droite] Les Microphones [COMPLET] Saintes a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge
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