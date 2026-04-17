Carrefour des Talents [Humour & chanson au Rive Droite] Les Microphones 72, av Gambetta Saintes

Saintes

Carrefour des Talents [Humour & chanson au Rive Droite] Les Microphones [COMPLET]

72, av Gambetta 17100 Saintes Charente-Maritime

Tarif : 26 – 26 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 20:45:00

fin : 2026-04-17 23:00:00

Date(s) :

2026-04-17

COMPLET

Trio vocal familial, a cappella et déjanté. Reprises, parodies et humour musical. Spectacle interactif et joyeux.

.

72, av Gambetta 17100 Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 61 13 95 alain.abril17@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

SOLD OUT

Family vocal trio, a cappella and crazy. Cover versions, parodies and musical humor. A joyful, interactive show.

L’événement Carrefour des Talents [Humour & chanson au Rive Droite] Les Microphones [COMPLET] Saintes a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge