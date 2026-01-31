[THÉÂTRE] A Lonely Place Cie du Dagor Association Gallia Théâtre Cinéma Saintes

[THÉÂTRE] A Lonely Place Cie du Dagor

Association Gallia Théâtre Cinéma 67 ter cours National Saintes Charente-Maritime

Tarif : – – 16 EUR

Tarif réduit

adhérent

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23 20:00:00

fin : 2026-04-23 21:30:00

Date(s) :

2026-04-23

Quatre personnages vivent un éternel recommencement, avec l’espoir de se réinventer, de réécrire leur histoire, et surtout, de la continuer.

.

Association Gallia Théâtre Cinéma 67 ter cours National Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 92 10 20 billetterie@galliasaintes.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Four characters live an eternal restart, with the hope of reinventing themselves, rewriting their history and, above all, continuing it.

L’événement [THÉÂTRE] A Lonely Place Cie du Dagor Saintes a été mis à jour le 2026-01-31 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge