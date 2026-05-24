La Bastide-Clairence

Concert du Quatuor Cémée

Eglise La Bastide-Clairence Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 20:00:00

fin : 2026-07-28

Date(s) :

2026-07-28

Les quatre musiciennes vous présentent le quatuor en Mib majeur 1er mouvement de Fanny Mendelssohn et le quatuor N°2 OP.13 et N°6 OP.80 de Félix Mendelssohn. .

Eglise La Bastide-Clairence 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine musicaluceat@gmail.com

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English : Concert du Quatuor Cémée

L’événement Concert du Quatuor Cémée La Bastide-Clairence a été mis à jour le 2026-05-24 par Office de Tourisme Pays Basque