Concert du Quatuor Cémée La Bastide-Clairence
Concert du Quatuor Cémée La Bastide-Clairence mardi 28 juillet 2026.
La Bastide-Clairence
Concert du Quatuor Cémée
Eglise La Bastide-Clairence Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 20:00:00
fin : 2026-07-28
Date(s) :
2026-07-28
Les quatre musiciennes vous présentent le quatuor en Mib majeur 1er mouvement de Fanny Mendelssohn et le quatuor N°2 OP.13 et N°6 OP.80 de Félix Mendelssohn. .
Eglise La Bastide-Clairence 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine musicaluceat@gmail.com
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English : Concert du Quatuor Cémée
L’événement Concert du Quatuor Cémée La Bastide-Clairence a été mis à jour le 2026-05-24 par Office de Tourisme Pays Basque
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