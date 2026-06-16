Guinguette La Joyeuse, l’after-bal La Bastide-Clairence dimanche 19 juillet 2026.

La Bastide-Clairence

Guinguette La Joyeuse, l’after-bal

Pont de port La Bastide-Clairence Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 19:00:00

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

Avec Anize Amestoy, DJ set pour danser librement ! .

Pont de port La Bastide-Clairence 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 49 29 16 42 contact@clarenza.org

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English : Guinguette La Joyeuse, l’after-bal

L’événement Guinguette La Joyeuse, l’after-bal La Bastide-Clairence a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme Pays Basque