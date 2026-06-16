La Bastide-Clairence

Guinguette La Joyeuse, karaoquiz

Pont de port La Bastide-Clairence Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 19:30:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Un karaoké? Un quiz? Mieux! les deux à la fois. Venez chanter vos chansons préférées et vous confronter au blind test, seul ou en équipe. .

Pont de port La Bastide-Clairence 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 49 29 16 42 contact@clarenza.org

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English : Guinguette La Joyeuse, karaoquiz

L’événement Guinguette La Joyeuse, karaoquiz La Bastide-Clairence a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme Pays Basque