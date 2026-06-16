Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Guinguette La Joyeuse, karaoquiz La Bastide-Clairence

Guinguette La Joyeuse, karaoquiz La Bastide-Clairence

Guinguette La Joyeuse, karaoquiz La Bastide-Clairence samedi 18 juillet 2026.

Adresse : Pont de port

Ville : 64240 La Bastide-Clairence

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : samedi 18 juillet 2026

Fin : samedi 18 juillet 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif :

La Bastide-Clairence

Guinguette La Joyeuse, karaoquiz

Pont de port La Bastide-Clairence Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 19:30:00
fin : 2026-07-18

Date(s) :
2026-07-18

Un karaoké? Un quiz? Mieux! les deux à la fois. Venez chanter vos chansons préférées et vous confronter au blind test, seul ou en équipe.   .

Pont de port La Bastide-Clairence 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 49 29 16 42  contact@clarenza.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Guinguette La Joyeuse, karaoquiz

L’événement Guinguette La Joyeuse, karaoquiz La Bastide-Clairence a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme Pays Basque

À voir aussi à La Bastide-Clairence (Pyrénées-Atlantiques)