Guinguette La Joyeuse, karaoquiz La Bastide-Clairence
Guinguette La Joyeuse, karaoquiz La Bastide-Clairence samedi 18 juillet 2026.
La Bastide-Clairence
Guinguette La Joyeuse, karaoquiz
Pont de port La Bastide-Clairence Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 19:30:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Un karaoké? Un quiz? Mieux! les deux à la fois. Venez chanter vos chansons préférées et vous confronter au blind test, seul ou en équipe. .
Pont de port La Bastide-Clairence 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 49 29 16 42 contact@clarenza.org
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English : Guinguette La Joyeuse, karaoquiz
L’événement Guinguette La Joyeuse, karaoquiz La Bastide-Clairence a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme Pays Basque
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