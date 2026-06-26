La Bastide-Clairence

Séance de dédicace avec Dominique Esse

Place des Arceaux La Bastide-Clairence Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 09:00:00

fin : 2026-07-14 12:30:00

Date(s) :

2026-07-14

Venez à la rencontre de Dominique Esse. Devenue auteure de romans jeunesse après avoir côtoyé des

enfants dans son métier de professeure des écoles pendant 18 ans, elle aborde, par le biais de petites histoires, les faits de société qui peuvent les préoccuper, tels l’amitié, le sexisme, le

harcèlement, le réchauffement climatique, le regard sur la différence, l’antisémitisme, les droits de l’enfant.

Elle vous propose de venir la rencontrer sur le marché de ce magnifique village. Vous pourrez ainsi discuter avec elle, repartir avec un roman jeunesse dédicacé, et pourquoi pas, profiter d’une visite guidée proposée par l’Office du Tourisme, moyen ludique et agréable de profiter des vacances ! .

Place des Arceaux La Bastide-Clairence 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 65 05

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English : Séance de dédicace avec Dominique Esse

L’événement Séance de dédicace avec Dominique Esse La Bastide-Clairence a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Pays Basque