La Bastide-Clairence

Guinguette La Joyeuse, concert Oreka TX

Pont de port La Bastide-Clairence Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 21:00:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Les 4 musiciens d’Oreka TX vous invitent à un voyage sonore inspiré des rencontres et cultures croisés lors de leurs aventures musicales autour du monde. Ils créent un dialogue puissant entre bois, pierre, voix et instruments, porté par une grande complicité scénique. .

Pont de port La Bastide-Clairence 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 49 29 16 42 contact@clarenza.org

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English : Guinguette La Joyeuse, concert Oreka TX

L’événement Guinguette La Joyeuse, concert Oreka TX La Bastide-Clairence a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme Pays Basque