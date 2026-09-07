Concert du Quatuor Dahlia à La Genevraye, Église, La Genevraye
dimanche 20 septembre 2026 · Église · La Genevraye
Informations pratiques
Concert du Quatuor Dahlia à La Genevraye Dimanche 20 septembre, 16h30 Église Seine-et-Marne
Gratuit sans réservation. Dans la limite des places disponibles
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Dans le cadre de la Balade musicale à vélo organisée par ProQuartet, les musiciennes du Quatuor Dahlia poseront leurs vélos à La Genevraye pour un concert à l’église Saint-Martin.
Programme :
- Joseph Haydn,Quatuor à cordes en fa mineur op. 20 n°5 Hob.III.35 (1772)
- Dmitri Chostakovitch,Quatuor à cordes n°7 op. 108 (1960)
- Sofia Gubaïdulina,Reflection on the Theme B-A-C-H (2002)
https://proquartet.fr/agenda/concert-68
https://proquartet.fr/agenda/artistes/quatuor-dahlia
https://proquartet.fr/concerts-et-evenements/rencontres-musicales-en-seine-et-marne
Église La Genevraye, 77690 La Genevraye, France La Genevraye 77690 Seine-et-Marne Île-de-France [{« link »: « https://proquartet.fr/agenda/concert-68 »}, {« link »: « https://proquartet.fr/agenda/artistes/quatuor-dahlia »}, {« link »: « https://proquartet.fr/concerts-et-evenements/rencontres-musicales-en-seine-et-marne »}]
Concert
©Méline Usseglio