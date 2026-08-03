Concert du Requiem de Duruflé Place du Parvis Notre Dame Granville

Informations pratiques

Granville

Concert du Requiem de Duruflé

Place du Parvis Notre Dame Eglise Notre-Dame du Cap Lihou Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-03 21:00:00

fin : 2026-08-03 22:00:00

Date(s) :

2026-08-03

Concert Requiem de Maurice Duruflé par l’Ensemble Ad Caelum Louis-Marie Gautier, direction Louis Guilleux, orgue

Dès sa création en 1947, le Requiem de Maurice Duruflé s’impose comme un chef-d’œuvre de la musique française du XXe siècle. Son originalité provient des thèmes grégoriens traditionnels de la messe des morts que le compositeur utilise tout du long des neuf mouvements. C’est une œuvre bouleversante qui saisit l’auditeur au plus profond de son âme et l’amène à vivre une réflexion musicale autour de la mort…et de la vie. .

Place du Parvis Notre Dame Eglise Notre-Dame du Cap Lihou Granville 50400 Manche Normandie +33 6 63 27 69 48 gui.antoine@yahoo.fr

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English : Concert du Requiem de Duruflé

L’événement Concert du Requiem de Duruflé Granville a été mis à jour le 2026-07-27 par OT Granville Terre et Mer