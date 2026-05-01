Theneuille

Concert du trio Chambriard

Par D’Sus La Bouchure Theneuille Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-07 20:00:00

fin : 2026-05-07

Date(s) :

2026-05-07

Premier concert en exclusivité de la toute nouvelle formation de Louis Michaud le trio Chambriard, mêlant folk, jazz et électro avec Bastein Weeger et Toma Milteau, dans une ambiance post seventies transcendante à La Bouchure.

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Par D’Sus La Bouchure Theneuille 03350 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 67 53 05 lafontaucochon@orange.fr

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English :

Exclusive first concert for Louis Michaud’s brand-new trio Chambriard, blending folk, jazz and electro with Bastein Weeger and Toma Milteau, in a transcendent post-seventies ambience at La Bouchure.

L’événement Concert du trio Chambriard Theneuille a été mis à jour le 2026-04-29 par Montluçon Tourisme