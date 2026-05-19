Concert du trio LAMIRAULT bourg de PLOUHINEC Plouhinec

Plouhinec

Concert du trio LAMIRAULT

bourg de PLOUHINEC Eglise Saint WINOC Plouhinec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-18

fin : 2026-10-18

Date(s) :

2026-10-18

Le Trio Ladmirault a été formé en 2014 à l’occasion des 70 ans de la mort du compositeur nantais Paul Ladmirault (1877-1944) et à l’initiative de son arrière petite-fille Florence Ladmirault. Passionnée par la musique de son aïeul et ayant à cœur de la faire découvrir à travers des concerts et conférences, elle s’est entourée de sa fille flûtiste et de son frère hautboïste et a transcrit pour leur formation de nombreuses œuvres de celui qui fut élève de Gabriel Fauré, admiré de Debussy et fervent défenseur du folklore celtique. Le Trio a été invité lors de la Folle Journée 2024.

Concert organisé par le Comité de restauration des édifices religieux (Crer) de Plouhinec.

Libre participation. .

bourg de PLOUHINEC Eglise Saint WINOC Plouhinec 29780 Finistère Bretagne

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English :

L’événement Concert du trio LAMIRAULT Plouhinec a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz