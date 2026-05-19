Concert du trio LAMIRAULT bourg de PLOUHINEC Plouhinec
Concert du trio LAMIRAULT bourg de PLOUHINEC Plouhinec dimanche 18 octobre 2026.
Plouhinec
Concert du trio LAMIRAULT
bourg de PLOUHINEC Eglise Saint WINOC Plouhinec Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18
fin : 2026-10-18
Date(s) :
2026-10-18
Le Trio Ladmirault a été formé en 2014 à l’occasion des 70 ans de la mort du compositeur nantais Paul Ladmirault (1877-1944) et à l’initiative de son arrière petite-fille Florence Ladmirault. Passionnée par la musique de son aïeul et ayant à cœur de la faire découvrir à travers des concerts et conférences, elle s’est entourée de sa fille flûtiste et de son frère hautboïste et a transcrit pour leur formation de nombreuses œuvres de celui qui fut élève de Gabriel Fauré, admiré de Debussy et fervent défenseur du folklore celtique. Le Trio a été invité lors de la Folle Journée 2024.
Concert organisé par le Comité de restauration des édifices religieux (Crer) de Plouhinec.
Libre participation. .
bourg de PLOUHINEC Eglise Saint WINOC Plouhinec 29780 Finistère Bretagne
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English :
L’événement Concert du trio LAMIRAULT Plouhinec a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz
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