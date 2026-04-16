Plouhinec

Pardon de Saint Julien

Poulgoazec Plouhinec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 10:30:00

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-24

Pardon de Saint Julien, début de la procession à 10h30.

A l’occasion de son pardon sera fêté le centenaire de l’église de Saint JULIEN

La messe sera suivie du verre de l’amitié afin d’honorer ce bel anniversaire du 2 avril 2026 de la plus jeune église du Cap Sizun.

Saint Julien dit Saint Julien le passeur veille au passage entre les deux rives de la ria. .

Poulgoazec Plouhinec 29780 Finistère Bretagne +33 2 98 70 81 37

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Pardon de Saint Julien

L’événement Pardon de Saint Julien Plouhinec a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz