Pardon de Saint Julien Plouhinec
Pardon de Saint Julien Plouhinec dimanche 24 mai 2026.
Plouhinec
Pardon de Saint Julien
Poulgoazec Plouhinec Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 10:30:00
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-24
Pardon de Saint Julien, début de la procession à 10h30.
A l’occasion de son pardon sera fêté le centenaire de l’église de Saint JULIEN
La messe sera suivie du verre de l’amitié afin d’honorer ce bel anniversaire du 2 avril 2026 de la plus jeune église du Cap Sizun.
Saint Julien dit Saint Julien le passeur veille au passage entre les deux rives de la ria. .
Poulgoazec Plouhinec 29780 Finistère Bretagne +33 2 98 70 81 37
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English : Pardon de Saint Julien
L’événement Pardon de Saint Julien Plouhinec a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz
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