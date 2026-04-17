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Mini fest-deiz dans le cadre du passage de la Redadeg Plouhinec

Mini fest-deiz dans le cadre du passage de la Redadeg Plouhinec mardi 12 mai 2026.

Adresse : Place de la mairie

Ville : 29780 Plouhinec

Département : Finistère

Début : mardi 12 mai 2026

Fin : mardi 12 mai 2026

Heure de début : 12:30:00

Tarif :

Plouhinec

Mini fest-deiz dans le cadre du passage de la Redadeg

Place de la mairie Plouhinec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-12 12:30:00
fin : 2026-05-12 14:00:00

Date(s) :
2026-05-12

Dans le cadre du passage de la Redadeg, venez rejoindre les danseurs de l’association Ar C’hab e Tansal, pour un mini fest-deiz, accompagné par les musiciens du groupe Klipenn Ar C’hab, place de la mairie à Plouhinec (29) de 12h30 à 14h00.   .

Place de la mairie Plouhinec 29780 Finistère Bretagne +33 7 89 31 72 93 

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English :

L’événement Mini fest-deiz dans le cadre du passage de la Redadeg Plouhinec a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz

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