Plouhinec

Mini fest-deiz dans le cadre du passage de la Redadeg

Place de la mairie Plouhinec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-12 12:30:00

fin : 2026-05-12 14:00:00

Date(s) :

2026-05-12

Dans le cadre du passage de la Redadeg, venez rejoindre les danseurs de l’association Ar C’hab e Tansal, pour un mini fest-deiz, accompagné par les musiciens du groupe Klipenn Ar C’hab, place de la mairie à Plouhinec (29) de 12h30 à 14h00. .

Place de la mairie Plouhinec 29780 Finistère Bretagne +33 7 89 31 72 93

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English :

L’événement Mini fest-deiz dans le cadre du passage de la Redadeg Plouhinec a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz