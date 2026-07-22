Concert du trio M’Bo (Jazz) Casa Di Nathano Riec-sur-Bélon
samedi 1 août 2026 · Casa Di Nathano · Riec-sur-Bélon
Informations pratiques
Riec-sur-Bélon
Concert du trio M’Bo (Jazz)
Casa Di Nathano 4 Rue des Gentilshommes Riec-sur-Bélon Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 19:00:00
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
Le trio M’Bo se produit à la casa di nathano avec son style Jazz.
Buvette, pizzas napolitaines & restauration sur place.
Pensez à réserver votre table pour profiter pleinement de la soirée ! .
Casa Di Nathano 4 Rue des Gentilshommes Riec-sur-Bélon 29340 Finistère Bretagne +33 6 33 67 62 13
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English :
L’événement Concert du trio M’Bo (Jazz) Riec-sur-Bélon a été mis à jour le 2026-07-17 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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