Concert du trio M’Bo (Jazz) Casa Di Nathano Riec-sur-Bélon

Informations pratiques

Riec-sur-Bélon

Concert du trio M’Bo (Jazz)

Casa Di Nathano 4 Rue des Gentilshommes Riec-sur-Bélon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 19:00:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Le trio M’Bo se produit à la casa di nathano avec son style Jazz.

Buvette, pizzas napolitaines & restauration sur place.

Pensez à réserver votre table pour profiter pleinement de la soirée ! .

Casa Di Nathano 4 Rue des Gentilshommes Riec-sur-Bélon 29340 Finistère Bretagne +33 6 33 67 62 13

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English :

L’événement Concert du trio M’Bo (Jazz) Riec-sur-Bélon a été mis à jour le 2026-07-17 par OT QUIMPERLE LES RIAS