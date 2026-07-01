Rencontre estivale des familles Riec-sur-Bélon
jeudi 23 juillet 2026 · Riec-sur-Bélon
Informations pratiques
Riec-sur-Bélon
Rencontre estivale des familles
Bois de Pins Riec-sur-Bélon Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 10:00:00
fin : 2026-07-23 13:00:00
Date(s) :
2026-07-23
Rendez-vous au Bois de Pins à Riec-sur-Bélon pour un temps de rencontre en famille. Vous pourrez y découvrir des activités adaptées pour les enfants de 0 à 6 ans et échanger avec les partenaires parentalité du territoire.
Ouvert à tous les enfants de 0 à 6 ans accompagnés d’un adulte. Organisé par Quimperlé Communauté. Gratuit. .
Bois de Pins Riec-sur-Bélon 29340 Finistère Bretagne +33 2 98 71 77 37
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English :
L’événement Rencontre estivale des familles Riec-sur-Bélon a été mis à jour le 2026-07-11 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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