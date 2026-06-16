CONCERT DU Z EVENT Pérols

Pérols

CONCERT DU Z EVENT

Route de la Foire Pérols Hérault

Tarif : 35 – 35 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-03

fin : 2026-09-03

Date(s) :

2026-09-03

Le ZEVENT revient une dernière fois pour une édition exceptionnelle ! À l’occasion des 10 ans du plus grand événement caritatif de France sur internet, ZeratoR et les équipes du ZEVENT donnent rendez-vous au public à la Sud de France Arena de Montpellier pour un concert d’ouverture inédit le jeudi 3 septembre 2026.

Le ZEVENT revient une dernière fois pour une édition exceptionnelle ! À l’occasion des 10 ans du plus grand événement caritatif de France sur internet, ZeratoR et les équipes du ZEVENT donnent rendez-vous au public à la Sud de France Arena de Montpellier pour un concert d’ouverture inédit le jeudi 3 septembre 2026.

Avant plus de 50 heures de direct diffusées sur Twitch du 4 au 6 septembre 2026, cette soirée événement réunira plusieurs milliers de spectateurs autour d’artistes majeurs de la scène française dans une ambiance unique, festive et solidaire.

Un concert exceptionnel à Montpellier pour lancer le ZEVENT 2026

Pour cette ultime édition, le ZEVENT voit les choses en grand avec un concert d’ouverture plus ambitieux que jamais à la Sud de France Arena. Ce rendez-vous incontournable marquera le début d’un week-end historique placé sous le signe du partage, de la mobilisation et de la solidarité.

Le jeudi 3 septembre 2026 à 20h, le public pourra assister à des showcases exceptionnels de

GIMS

BigFlo & Oli

Gazo

Orchestre Curieux feat Marianne et PV Nova

Cette soirée exceptionnelle promet une expérience immersive mêlant musique, streaming, spectacle vivant et engagement associatif dans l’une des plus grandes salles de spectacle du sud de la France.

Tarifs

Catégorie 2 Gradin haut 40€

Catégorie 1 Gradin bas 45€

Fosse avec accès anticipé 45€ (places limitées)

Fosse 35€

Reservation PMR & PSH: https://www.suddefrance-arena.com/infos-pratiques/pmr/ .

Route de la Foire Pérols 34470 Hérault Occitanie +33 4 67 17 67 17

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English :

ZEVENT is back one last time for a special edition! To celebrate the 10th anniversary of France’s largest online charity event, ZeratoR and the ZEVENT teams invite the public to the Sud de France Arena in Montpellier for a one-of-a-kind opening concert on Thursday, September 3, 2026.

L’événement CONCERT DU Z EVENT Pérols a été mis à jour le 2026-06-16 par 34 OT MONTPELLIER