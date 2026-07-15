FORUM NEURODIV 2026 Pérols

Informations pratiques

Pérols

FORUM NEURODIV 2026

Route de la Foire Pérols Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-02 2026-10-03

Les 2 et 3 octobre 2026, le Forum Neurodiv réunit au Parc des Expositions de Montpellier les acteurs

engagés autour des troubles du neurodéveloppement et de la neurodiversité.

Les 2 et 3 octobre 2026, le Forum Neurodiv réunit au Parc des Expositions de Montpellier les acteurs

engagés autour des troubles du neurodéveloppement et de la neurodiversité.

Pensé comme un espace de rencontres, d’information et de coopération, cet événement s’adresse à la

fois aux professionnels, aux institutions, aux associations, aux entreprises, aux familles, aux aidants

et aux personnes concernées.

Pendant deux jours, le Forum propose des conférences, tables rondes, ateliers et espaces d’échange

autour de sujets majeurs parcours de soins, école inclusive, accompagnement des enfants, adolescents

et adultes concernés, santé mentale, autonomie, accès aux droits, emploi, orientation, neuro-inclusion et

soutien aux aidants.

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TSA, TDAH, troubles DYS, trouble du développement intellectuel, trouble développemental du langage

les troubles du neurodéveloppement concernent de nombreux parcours de vie. Le Forum Neurodiv offre

un cadre accessible pour mieux comprendre ces réalités, identifier les ressources disponibles et favoriser

les liens entre acteurs de terrain, familles, professionnels et institutions.

Le Forum s’appuie sur une dynamique partenariale forte, associant des acteurs institutionnels, sanitaires,

médico-sociaux, associatifs, économiques et éducatifs. Il bénéficie notamment du soutien de la Région

Occitanie, du Département de l’Hérault, de MedVallée, du CHU de Montpellier, du CeAND, de

l’UGECAM Occitanie, de l’Agefiph, du CDG 34, de Montpellier Business School, ainsi que de nombreux

partenaires associatifs et acteurs de terrain.

L’association ALADIN, partenaire de l’événement et lauréate de l’appel à projets “Pour une région plus

inclusive”, contribue également à cette démarche en faveur d’une meilleure information, d’une meilleure

accessibilité et d’une meilleure inclusion des personnes concernées par les troubles du

neurodéveloppement.

À Montpellier, territoire reconnu pour son dynamisme dans les domaines de la santé, de la recherche, de

l’enseignement supérieur, de l’innovation et de l’économie sociale, le Forum Neurodiv ambitionne de

devenir un rendez-vous utile, concret et fédérateur au service des personnes concernées et de l’ensemble

des acteurs mobilisés. .

Route de la Foire Pérols 34470 Hérault Occitanie contact@forum-neurodiv.com

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English :

On October 2 and 3, 2026, the Neurodiv Forum will bring together stakeholders

committed to addressing neurodevelopmental disorders and neurodiversity at the Montpellier Exhibition Center.

L’événement FORUM NEURODIV 2026 Pérols a été mis à jour le 2026-07-15 par 34 OT MONTPELLIER