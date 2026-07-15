FORUM NEURODIV 2026 Pérols
vendredi 2 octobre 2026 · Pérols
Informations pratiques
Pérols
FORUM NEURODIV 2026
Route de la Foire Pérols Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-02 2026-10-03
Les 2 et 3 octobre 2026, le Forum Neurodiv réunit au Parc des Expositions de Montpellier les acteurs
engagés autour des troubles du neurodéveloppement et de la neurodiversité.
Les 2 et 3 octobre 2026, le Forum Neurodiv réunit au Parc des Expositions de Montpellier les acteurs
engagés autour des troubles du neurodéveloppement et de la neurodiversité.
Pensé comme un espace de rencontres, d’information et de coopération, cet événement s’adresse à la
fois aux professionnels, aux institutions, aux associations, aux entreprises, aux familles, aux aidants
et aux personnes concernées.
Pendant deux jours, le Forum propose des conférences, tables rondes, ateliers et espaces d’échange
autour de sujets majeurs parcours de soins, école inclusive, accompagnement des enfants, adolescents
et adultes concernés, santé mentale, autonomie, accès aux droits, emploi, orientation, neuro-inclusion et
soutien aux aidants.
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TSA, TDAH, troubles DYS, trouble du développement intellectuel, trouble développemental du langage
les troubles du neurodéveloppement concernent de nombreux parcours de vie. Le Forum Neurodiv offre
un cadre accessible pour mieux comprendre ces réalités, identifier les ressources disponibles et favoriser
les liens entre acteurs de terrain, familles, professionnels et institutions.
Le Forum s’appuie sur une dynamique partenariale forte, associant des acteurs institutionnels, sanitaires,
médico-sociaux, associatifs, économiques et éducatifs. Il bénéficie notamment du soutien de la Région
Occitanie, du Département de l’Hérault, de MedVallée, du CHU de Montpellier, du CeAND, de
l’UGECAM Occitanie, de l’Agefiph, du CDG 34, de Montpellier Business School, ainsi que de nombreux
partenaires associatifs et acteurs de terrain.
L’association ALADIN, partenaire de l’événement et lauréate de l’appel à projets “Pour une région plus
inclusive”, contribue également à cette démarche en faveur d’une meilleure information, d’une meilleure
accessibilité et d’une meilleure inclusion des personnes concernées par les troubles du
neurodéveloppement.
À Montpellier, territoire reconnu pour son dynamisme dans les domaines de la santé, de la recherche, de
l’enseignement supérieur, de l’innovation et de l’économie sociale, le Forum Neurodiv ambitionne de
devenir un rendez-vous utile, concret et fédérateur au service des personnes concernées et de l’ensemble
des acteurs mobilisés. .
Route de la Foire Pérols 34470 Hérault Occitanie contact@forum-neurodiv.com
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English :
On October 2 and 3, 2026, the Neurodiv Forum will bring together stakeholders
committed to addressing neurodevelopmental disorders and neurodiversity at the Montpellier Exhibition Center.
L’événement FORUM NEURODIV 2026 Pérols a été mis à jour le 2026-07-15 par 34 OT MONTPELLIER
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