Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert DUBALAÏ Bar associatif L’escale à Bière Bellegarde-en-Diois

Concert DUBALAÏ Bar associatif L’escale à Bière Bellegarde-en-Diois vendredi 15 mai 2026.

Lieu : Bar associatif L'escale à Bière

Adresse : 2085 route des lavandes

Ville : 26470 Bellegarde-en-Diois

Département : Drôme

Début : vendredi 15 mai 2026

Fin : vendredi 15 mai 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif :

Bellegarde-en-Diois

Concert DUBALAÏ

Bar associatif L’escale à Bière 2085 route des lavandes Bellegarde-en-Diois Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 19:30:00
fin : 2026-05-15

Date(s) :
2026-05-15

Venez swinguez sur des rythmes festifs et électriques !
Chapeau pour les artistes, petite restauration sur place
  .

Bar associatif L’escale à Bière 2085 route des lavandes Bellegarde-en-Diois 26470 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 59 88 14 96 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and swing to festive, electric rhythms!
Hats off to the performers, light refreshments on site

L’événement Concert DUBALAÏ Bellegarde-en-Diois a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme du Pays Diois