Concert DUBALAÏ Bar associatif L’escale à Bière Bellegarde-en-Diois
Concert DUBALAÏ Bar associatif L’escale à Bière Bellegarde-en-Diois vendredi 15 mai 2026.
Bellegarde-en-Diois
Concert DUBALAÏ
Bar associatif L’escale à Bière 2085 route des lavandes Bellegarde-en-Diois Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 19:30:00
fin : 2026-05-15
Date(s) :
2026-05-15
Venez swinguez sur des rythmes festifs et électriques !
Chapeau pour les artistes, petite restauration sur place
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Bar associatif L’escale à Bière 2085 route des lavandes Bellegarde-en-Diois 26470 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 59 88 14 96
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English :
Come and swing to festive, electric rhythms!
Hats off to the performers, light refreshments on site
L’événement Concert DUBALAÏ Bellegarde-en-Diois a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme du Pays Diois