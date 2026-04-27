Concert DUBALAÏ Bar associatif L’escale à Bière Bellegarde-en-Diois

Bellegarde-en-Diois

Concert DUBALAÏ

Bar associatif L’escale à Bière 2085 route des lavandes Bellegarde-en-Diois Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15 19:30:00

fin : 2026-05-15

Date(s) :

2026-05-15

Venez swinguez sur des rythmes festifs et électriques !

Chapeau pour les artistes, petite restauration sur place

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Bar associatif L’escale à Bière 2085 route des lavandes Bellegarde-en-Diois 26470 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 59 88 14 96

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English :

Come and swing to festive, electric rhythms!

Hats off to the performers, light refreshments on site

L’événement Concert DUBALAÏ Bellegarde-en-Diois a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme du Pays Diois