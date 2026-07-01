AGENDA · Treffiagat
Concert Duo acoustique Heaven Treffiagat
samedi 25 juillet 2026 · Treffiagat
Informations pratiques
Treffiagat
Concert Duo acoustique Heaven
3 Avenue du Port Treffiagat Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Duo Acoustique Heaven est de retour au She & Il pour mettre l’ambiance ! .
3 Avenue du Port Treffiagat 29730 Finistère Bretagne +33 9 60 00 87 28
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English :
L’événement Concert Duo acoustique Heaven Treffiagat a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Destination Pays Bigouden
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