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AGENDA · Treffiagat

Concert Duo acoustique Heaven Treffiagat

samedi 25 juillet 2026 · Treffiagat

Informations pratiques

Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Adresse
3 Avenue du Port
Ville
29730 Treffiagat
Département
Finistère
Tarif

Treffiagat

Concert Duo acoustique Heaven

3 Avenue du Port Treffiagat Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25
fin : 2026-07-25

Date(s) :
2026-07-25

Duo Acoustique Heaven est de retour au She & Il pour mettre l’ambiance !   .

3 Avenue du Port Treffiagat 29730 Finistère Bretagne +33 9 60 00 87 28 

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English :

L’événement Concert Duo acoustique Heaven Treffiagat a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Destination Pays Bigouden

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