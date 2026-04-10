Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

CONCERT DUO ARPEGI Prévenchères

CONCERT DUO ARPEGI Prévenchères

CONCERT DUO ARPEGI Prévenchères samedi 22 août 2026.

Adresse : Lieu-dit La Garde-Guérin

Ville : 48800 Prévenchères

Département : Lozère

Début : samedi 22 août 2026

Fin : samedi 22 août 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : Participation libre

Prévenchères

CONCERT DUO ARPEGI

Lieu-dit La Garde-Guérin Prévenchères Lozère

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 18:00:00
fin : 2026-08-22

Date(s) :
2026-08-22

18h
Duo ARPEGI
Guitare et violoncelle
Eglise St Michel
Libre participation pour les petits et les grands.
Organisé par l’association GARDE
18h
Duo ARPEGI
Guitare et violoncelle
Eglise St Michel
Libre participation pour les petits et les grands.
Organisé par l’association GARDE   .

Lieu-dit La Garde-Guérin Prévenchères 48800 Lozère Occitanie +33 6 77 50 60 81 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

18h
ARPEGI Duo
Guitar and cello
St Michel Church
Free admission for young and old.
Organized by the GARDE association

L’événement CONCERT DUO ARPEGI Prévenchères a été mis à jour le 2026-04-10 par 48-OT Mont Lozere

À voir aussi à Prévenchères (Lozère)