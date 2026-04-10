Prévenchères

CONCERT DUO ARPEGI

Lieu-dit La Garde-Guérin Prévenchères Lozère

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 18:00:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

18h

Duo ARPEGI

Guitare et violoncelle

Eglise St Michel

Libre participation pour les petits et les grands.

Organisé par l’association GARDE

18h

Duo ARPEGI

Guitare et violoncelle

Eglise St Michel

Libre participation pour les petits et les grands.

Organisé par l’association GARDE .

Lieu-dit La Garde-Guérin Prévenchères 48800 Lozère Occitanie +33 6 77 50 60 81

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English :

18h

ARPEGI Duo

Guitar and cello

St Michel Church

Free admission for young and old.

Organized by the GARDE association

L’événement CONCERT DUO ARPEGI Prévenchères a été mis à jour le 2026-04-10 par 48-OT Mont Lozere