JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE VISITE DE LA GARDE-GUERIN Prévenchères
JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE VISITE DE LA GARDE-GUERIN Prévenchères samedi 19 septembre 2026.
Prévenchères
JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE VISITE DE LA GARDE-GUERIN
Lieu-dit La Garde-Guérin Prévenchères Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Demi-journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
A l’occasion des journées européennes du patrimoine, une visite guidée de La Garde-Guérin aura lieu le samedi 19 septembre à 15h. Rendez-vous à l’entrée du village .Tarif: Gratuit
Nous vous attendons nombreux pour découvrir La Garde-Guérin , un des Plus Beaux Villages de France, depuis 1992.
A l’occasion des journées européennes du patrimoine, une visite guidée de La Garde-Guérin aura lieu le samedi 19 septembre à 15h.
Rendez-vous à l’entrée du village . Tarif: Gratuit
Nous vous attendons nombreux pour découvrir ou redécouvrir La Garde-Guérin , un des Plus Beaux Villages de France, depuis 1992.
Pour tout renseignement complémentaire n’hésitez pas à consulter notre site internet www.lagardeguerin.fr .
Lieu-dit La Garde-Guérin Prévenchères 48800 Lozère Occitanie +33 6 77 50 60 81 lagardeguerin@gmail.com
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English :
On the occasion of the European Heritage Days, a guided tour of La Garde-Guérin will take place on Saturday September 19th at 3pm. Meet at the village entrance, free of charge
We look forward to welcoming you to La Garde-Guérin, one of France’s most beautiful villages since 1992.
L’événement JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE VISITE DE LA GARDE-GUERIN Prévenchères a été mis à jour le 2026-04-11 par 48-OT Mont Lozere
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