Prévenchères

JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE VISITE DE LA GARDE-GUERIN

Lieu-dit La Garde-Guérin Prévenchères Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

A l’occasion des journées européennes du patrimoine, une visite guidée de La Garde-Guérin aura lieu le samedi 19 septembre à 15h. Rendez-vous à l’entrée du village .Tarif: Gratuit

Nous vous attendons nombreux pour découvrir La Garde-Guérin , un des Plus Beaux Villages de France, depuis 1992.

A l’occasion des journées européennes du patrimoine, une visite guidée de La Garde-Guérin aura lieu le samedi 19 septembre à 15h.

Rendez-vous à l’entrée du village . Tarif: Gratuit

Nous vous attendons nombreux pour découvrir ou redécouvrir La Garde-Guérin , un des Plus Beaux Villages de France, depuis 1992.

Pour tout renseignement complémentaire n’hésitez pas à consulter notre site internet www.lagardeguerin.fr .

Lieu-dit La Garde-Guérin Prévenchères 48800 Lozère Occitanie +33 6 77 50 60 81 lagardeguerin@gmail.com

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English :

On the occasion of the European Heritage Days, a guided tour of La Garde-Guérin will take place on Saturday September 19th at 3pm. Meet at the village entrance, free of charge

We look forward to welcoming you to La Garde-Guérin, one of France’s most beautiful villages since 1992.

L’événement JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE VISITE DE LA GARDE-GUERIN Prévenchères a été mis à jour le 2026-04-11 par 48-OT Mont Lozere