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JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE VISITE DE LA GARDE-GUERIN Prévenchères

JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE VISITE DE LA GARDE-GUERIN Prévenchères

JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE VISITE DE LA GARDE-GUERIN Prévenchères samedi 19 septembre 2026.

Adresse : Lieu-dit La Garde-Guérin

Ville : 48800 Prévenchères

Département : Lozère

Début : samedi 19 septembre 2026

Fin : samedi 19 septembre 2026

Tarif : Gratuit Demi-journée

Prévenchères

JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE VISITE DE LA GARDE-GUERIN

Lieu-dit La Garde-Guérin Prévenchères Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit
Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

A l’occasion des journées européennes du patrimoine, une visite guidée de La Garde-Guérin aura lieu le samedi 19 septembre à 15h. Rendez-vous à l’entrée du village .Tarif: Gratuit
Nous vous attendons nombreux pour découvrir La Garde-Guérin , un des Plus Beaux Villages de France, depuis 1992.
A l’occasion des journées européennes du patrimoine, une visite guidée de La Garde-Guérin aura lieu le samedi 19 septembre à 15h.
Rendez-vous à l’entrée du village . Tarif: Gratuit
Nous vous attendons nombreux pour découvrir ou redécouvrir La Garde-Guérin , un des Plus Beaux Villages de France, depuis 1992.
Pour tout renseignement complémentaire n’hésitez pas à consulter notre site internet www.lagardeguerin.fr   .

Lieu-dit La Garde-Guérin Prévenchères 48800 Lozère Occitanie +33 6 77 50 60 81  lagardeguerin@gmail.com

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English :

On the occasion of the European Heritage Days, a guided tour of La Garde-Guérin will take place on Saturday September 19th at 3pm. Meet at the village entrance, free of charge
We look forward to welcoming you to La Garde-Guérin, one of France’s most beautiful villages since 1992.

L’événement JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE VISITE DE LA GARDE-GUERIN Prévenchères a été mis à jour le 2026-04-11 par 48-OT Mont Lozere

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