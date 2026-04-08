KART CROSS VILLEFORT TROPHEE SUD EST Prévenchères
KART CROSS VILLEFORT TROPHEE SUD EST Prévenchères samedi 20 juin 2026.
Prévenchères
KART CROSS VILLEFORT TROPHEE SUD EST
Piste de la Garde Guérin Prévenchères Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-20
Le KCV organise sa traditionnelle course de Kart Cross
6ème course du Trophée du Sud Est de Kart cross
Circuit de la Garde Guérin Villefort Prévenchères
Samedi 20 Juin Après-midi chrono + 1ère manche
Dimanche matin 21 Juin 2e et 3e manches
Dimanche après-midi 4e manche et finales
Buvette et restauration sur place
Entrée gratuite
Le KCV organise sa traditionnelle course de Kart Cross
6ème course du Trophée du Sud Est de Kart cross
Circuit de la Garde Guérin Villefort Prévenchères
Samedi 20 Juin Après-midi chrono + 1ère manche
Dimanche matin 21 Juin 2e et 3e manches
Dimanche après-midi 4e manche et finales
Venez nombreux encourager les pilotes et profiter d’un week-end 100% spectacle, glisse et adrénaline dans une ambiance conviviale !
Buvette et restauration sur place
Entrée gratuite .
Piste de la Garde Guérin Prévenchères 48800 Lozère Occitanie +33 4 66 46 87 30
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The KCV organizes its traditional Kart Cross race
6th Trophée du Sud Est Kart Cross race
Circuit de la Garde Guérin Villefort Prévenchères
Saturday June 20: Afternoon: time trial + 1st heat
Sunday morning, June 21: 2nd and 3rd heats
Sunday afternoon: 4th heat and finals
Refreshments and catering on site
Free admission
L’événement KART CROSS VILLEFORT TROPHEE SUD EST Prévenchères a été mis à jour le 2026-05-23 par 48-OT Mont Lozere
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