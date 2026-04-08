Prévenchères

KART CROSS VILLEFORT TROPHEE SUD EST

Piste de la Garde Guérin Prévenchères Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-20

Le KCV organise sa traditionnelle course de Kart Cross

6ème course du Trophée du Sud Est de Kart cross

Circuit de la Garde Guérin Villefort Prévenchères

Samedi 20 Juin Après-midi chrono + 1ère manche

Dimanche matin 21 Juin 2e et 3e manches

Dimanche après-midi 4e manche et finales

Buvette et restauration sur place

Entrée gratuite

Le KCV organise sa traditionnelle course de Kart Cross

6ème course du Trophée du Sud Est de Kart cross

Circuit de la Garde Guérin Villefort Prévenchères

Samedi 20 Juin Après-midi chrono + 1ère manche

Dimanche matin 21 Juin 2e et 3e manches

Dimanche après-midi 4e manche et finales

Venez nombreux encourager les pilotes et profiter d’un week-end 100% spectacle, glisse et adrénaline dans une ambiance conviviale !

Buvette et restauration sur place

Entrée gratuite .

Piste de la Garde Guérin Prévenchères 48800 Lozère Occitanie +33 4 66 46 87 30

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English :

The KCV organizes its traditional Kart Cross race

6th Trophée du Sud Est Kart Cross race

Circuit de la Garde Guérin Villefort Prévenchères

Saturday June 20: Afternoon: time trial + 1st heat

Sunday morning, June 21: 2nd and 3rd heats

Sunday afternoon: 4th heat and finals

Refreshments and catering on site

Free admission

L’événement KART CROSS VILLEFORT TROPHEE SUD EST Prévenchères a été mis à jour le 2026-05-23 par 48-OT Mont Lozere