JOURNEE PECHE A LA MOUCHE Prévenchères
JOURNEE PECHE A LA MOUCHE Prévenchères samedi 13 juin 2026.
Prévenchères
JOURNEE PECHE A LA MOUCHE
Prévenchères Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
L’AAPPMA organise une rencontre pour les pêcheurs à la mouche voulant s’initier, découvrir d’autres techniques ou partager leurs expériences. Nombreuses activités et ateliers proposés. Activité gratuite sur inscription.
En partenariat avec la commune de Prévenchères et Pêche Sempé.
Inscription au 07 86 18 74 73
L’AAPPMA organise une rencontre pour les pêcheurs à la mouche voulant s’initier, découvrir d’autres techniques ou partager leurs expériences. Nombreuses activités et ateliers proposés. Activité gratuite sur inscription.
En partenariat avec la commune de Prévenchères et Pêche Sempé.
Inscription au 07 86 18 74 73 .
Prévenchères 48800 Lozère Occitanie +33 7 86 18 74 73
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English :
The AAPPMA organizes a meeting for fly fishermen wishing to learn, discover other techniques or share their experiences. Numerous activities and workshops on offer. Free with registration.
In partnership with the commune of Prévenchères and Pêche Sempé.
Registration on 07 86 18 74 73
L’événement JOURNEE PECHE A LA MOUCHE Prévenchères a été mis à jour le 2026-05-23 par 48-OT Mont Lozere
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