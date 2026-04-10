Prévenchères

CONCERT À L’ÉGLISE GOSPEL FOR YOU FAMILY

Lieu-dit La Garde-Guérin Prévenchères Lozère

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

18h Fête de la musique

Gospel for you family

Libre participation pour les petits et les grands.

Organisé par l’association GARDE

18h Fête de la musique

Gospel for you family

Libre participation pour les petits et les grands.

Organisé par l’association GARDE .

Lieu-dit La Garde-Guérin Prévenchères 48800 Lozère Occitanie +33 6 77 50 60 81

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English :

18h Fête de la musique

Gospel for you family

Free participation for young and old.

Organized by the GARDE association

L’événement CONCERT À L’ÉGLISE GOSPEL FOR YOU FAMILY Prévenchères a été mis à jour le 2026-04-10 par 48-OT Mont Lozere