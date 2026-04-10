Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

CONCERT À L’ÉGLISE GOSPEL FOR YOU FAMILY Prévenchères

CONCERT À L’ÉGLISE GOSPEL FOR YOU FAMILY Prévenchères

CONCERT À L’ÉGLISE GOSPEL FOR YOU FAMILY Prévenchères samedi 20 juin 2026.

Adresse : Lieu-dit La Garde-Guérin

Ville : 48800 Prévenchères

Département : Lozère

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Tarif : Participation libre

Prévenchères

CONCERT À L’ÉGLISE GOSPEL FOR YOU FAMILY

Lieu-dit La Garde-Guérin Prévenchères Lozère

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

18h Fête de la musique
Gospel for you family
Libre participation pour les petits et les grands.
Organisé par l’association GARDE
18h Fête de la musique
Gospel for you family
Libre participation pour les petits et les grands.
Organisé par l’association GARDE   .

Lieu-dit La Garde-Guérin Prévenchères 48800 Lozère Occitanie +33 6 77 50 60 81 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

18h Fête de la musique
Gospel for you family
Free participation for young and old.
Organized by the GARDE association

L’événement CONCERT À L’ÉGLISE GOSPEL FOR YOU FAMILY Prévenchères a été mis à jour le 2026-04-10 par 48-OT Mont Lozere

À voir aussi à Prévenchères (Lozère)