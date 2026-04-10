CONCERT À L’ÉGLISE GOSPEL FOR YOU FAMILY Prévenchères
CONCERT À L’ÉGLISE GOSPEL FOR YOU FAMILY Prévenchères samedi 20 juin 2026.
Prévenchères
CONCERT À L’ÉGLISE GOSPEL FOR YOU FAMILY
Lieu-dit La Garde-Guérin Prévenchères Lozère
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
18h Fête de la musique
Gospel for you family
Libre participation pour les petits et les grands.
Organisé par l’association GARDE
18h Fête de la musique
Gospel for you family
Libre participation pour les petits et les grands.
Organisé par l’association GARDE .
Lieu-dit La Garde-Guérin Prévenchères 48800 Lozère Occitanie +33 6 77 50 60 81
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English :
18h Fête de la musique
Gospel for you family
Free participation for young and old.
Organized by the GARDE association
L’événement CONCERT À L’ÉGLISE GOSPEL FOR YOU FAMILY Prévenchères a été mis à jour le 2026-04-10 par 48-OT Mont Lozere
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