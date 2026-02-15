VISITE GARDE GUÉRIN Prévenchères
VISITE GARDE GUÉRIN Prévenchères mercredi 8 avril 2026.
VISITE GARDE GUÉRIN
Lieu-dit La Garde-Guérin Prévenchères Lozère
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-08
fin : 2026-09-02
Date(s) :
2026-04-08 2026-04-29 2026-05-20 2026-06-10 2026-07-01 2026-07-22 2026-08-12 2026-09-02 2026-09-23 2026-10-14 2026-11-04
L’association GARDE vous convie à une visite guidée de la Garde-Guérin, afin de mieux comprendre l’histoire du village qui surplombe les Gorges du Chassezac et bénéficie du label Plus beaux village de France .
Tarif 5€ personne Réservations obligatoire à l’Office de Tourisme jusqu’à la veille, 16h.
Durée 1h30
L’association GARDE vous convie à une visite guidée de la Garde-Guérin, afin de mieux comprendre l’histoire du village qui surplombe les Gorges du Chassezac et bénéficie du label Plus beaux village de France .
Tarif 5€ personne Réservations obligatoire à l’Office de Tourisme jusqu’à la veille, 16h.
Durée 1h30 .
Lieu-dit La Garde-Guérin Prévenchères 48800 Lozère Occitanie +33 4 66 46 87 30
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The GARDE association invites you on a guided tour of La Garde-Guérin, to learn more about the history of this village overlooking the Gorges du Chassezac and awarded the Most Beautiful Village in France label.
Price: 5? person Reservations required at the Tourist Office until 4pm the day before.
Duration: 1h30
L’événement VISITE GARDE GUÉRIN Prévenchères a été mis à jour le 2026-02-19 par 48-OT Mont Lozere