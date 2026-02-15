VISITE GARDE GUÉRIN Prévenchères

VISITE GARDE GUÉRIN

L’association GARDE vous convie à une visite guidée de la Garde-Guérin, afin de mieux comprendre l’histoire du village qui surplombe les Gorges du Chassezac et bénéficie du label Plus beaux village de France .

Tarif 5€ personne Réservations obligatoire à l’Office de Tourisme jusqu’à la veille, 16h.

Durée 1h30

Lieu-dit La Garde-Guérin Prévenchères 48800 Lozère Occitanie +33 4 66 46 87 30

The GARDE association invites you on a guided tour of La Garde-Guérin, to learn more about the history of this village overlooking the Gorges du Chassezac and awarded the Most Beautiful Village in France label.

Price: 5? person Reservations required at the Tourist Office until 4pm the day before.

Duration: 1h30

