CONCERT ALAIN ARIAS Prévenchères
CONCERT ALAIN ARIAS Prévenchères vendredi 17 juillet 2026.
Prévenchères
CONCERT ALAIN ARIAS
Lieu-dit La Garde-Guérin Prévenchères Lozère
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 18:00:00
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17
18h
Alain ARIAS et trio à cordes
Eglise St Michel
Libre participation pour les petits et les grands.
Organisé par l’association GARDE
18h
Alain ARIAS et trio à cordes
Eglise St Michel
Libre participation pour les petits et les grands.
Organisé par l’association GARDE .
Lieu-dit La Garde-Guérin Prévenchères 48800 Lozère Occitanie +33 6 77 50 60 81
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English :
18h
Alain ARIAS and string trio
St Michel Church
Free admission for young and old.
Organized by the GARDE association
L’événement CONCERT ALAIN ARIAS Prévenchères a été mis à jour le 2026-04-10 par 48-OT Mont Lozere
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