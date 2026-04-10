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CONCERT ALAIN ARIAS Prévenchères

CONCERT ALAIN ARIAS Prévenchères

CONCERT ALAIN ARIAS Prévenchères vendredi 17 juillet 2026.

Adresse : Lieu-dit La Garde-Guérin

Ville : 48800 Prévenchères

Département : Lozère

Début : vendredi 17 juillet 2026

Fin : vendredi 17 juillet 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : Participation libre

Prévenchères

CONCERT ALAIN ARIAS

Lieu-dit La Garde-Guérin Prévenchères Lozère

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 18:00:00
fin : 2026-07-17

Date(s) :
2026-07-17

18h
Alain ARIAS et trio à cordes
Eglise St Michel
Libre participation pour les petits et les grands.
Organisé par l’association GARDE
18h
Alain ARIAS et trio à cordes
Eglise St Michel
Libre participation pour les petits et les grands.
Organisé par l’association GARDE   .

Lieu-dit La Garde-Guérin Prévenchères 48800 Lozère Occitanie +33 6 77 50 60 81 

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English :

18h
Alain ARIAS and string trio
St Michel Church
Free admission for young and old.
Organized by the GARDE association

L’événement CONCERT ALAIN ARIAS Prévenchères a été mis à jour le 2026-04-10 par 48-OT Mont Lozere

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