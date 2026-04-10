Prévenchères

CONCERT ALAIN ARIAS

Lieu-dit La Garde-Guérin Prévenchères Lozère

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 18:00:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

18h

Alain ARIAS et trio à cordes

Eglise St Michel

Libre participation pour les petits et les grands.

Organisé par l’association GARDE

18h

Alain ARIAS et trio à cordes

Eglise St Michel

Libre participation pour les petits et les grands.

Organisé par l’association GARDE .

Lieu-dit La Garde-Guérin Prévenchères 48800 Lozère Occitanie +33 6 77 50 60 81

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English :

18h

Alain ARIAS and string trio

St Michel Church

Free admission for young and old.

Organized by the GARDE association

L’événement CONCERT ALAIN ARIAS Prévenchères a été mis à jour le 2026-04-10 par 48-OT Mont Lozere