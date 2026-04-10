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CONCERT ORCHESTRE LUTETIA Prévenchères

CONCERT ORCHESTRE LUTETIA Prévenchères

CONCERT ORCHESTRE LUTETIA Prévenchères samedi 25 juillet 2026.

Adresse : Lieu-dit La Garde-Guérin

Ville : 48800 Prévenchères

Département : Lozère

Début : samedi 25 juillet 2026

Fin : samedi 25 juillet 2026

Tarif : Participation libre

Prévenchères

CONCERT ORCHESTRE LUTETIA

Lieu-dit La Garde-Guérin Prévenchères Lozère

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25
fin : 2026-07-25

Date(s) :
2026-07-25

18h
Orchestre LUTETIA
Trompette et cordes
Libre participation pour les petits et les grands.
Organisé par l’association GARDE
18h
Orchestre LUTETIA
Trompette et cordes
Libre participation pour les petits et les grands.
Organisé par l’association GARDE   .

Lieu-dit La Garde-Guérin Prévenchères 48800 Lozère Occitanie +33 6 77 50 60 81 

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English :

18h
LUTETIA Orchestra
Trumpet and strings
Free admission for young and old.
Organized by the GARDE association

L’événement CONCERT ORCHESTRE LUTETIA Prévenchères a été mis à jour le 2026-04-10 par 48-OT Mont Lozere

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