Informations pratiques

Prévenchères

ALZONS EN FÊTE

Alzons Prévenchères Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-08

Alzons en fête ! Week-end du 8-9 août

Programme d’animations samedi et dimanche pétanque, concert, bals, jeux pour enfants

Ambiance assurée!

Alzons en fête c’est deux jours de folie, une ambiance garantie !

programme à venir

Jeux pour enfants. Buvette, grillades, frites, sandwichs.

Organisé par l’association culture et loisirs d’Alzons. .

Alzons Prévenchères 48800 Lozère Occitanie +33 6 83 57 17 19

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Let’s celebrate in Alzons! August 8–9 weekend

Event schedule for Saturday and Sunday: pétanque, concert, dances, children’s games

A great time is guaranteed!

L’événement ALZONS EN FÊTE Prévenchères a été mis à jour le 2026-07-04 par 48-OT Mont Lozere