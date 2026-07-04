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ALZONS EN FÊTE Prévenchères

samedi 8 août 2026 · Prévenchères

ALZONS EN FÊTE Prévenchères

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Adresse
Alzons
Ville
48800 Prévenchères
Département
Lozère
Tarif
Gratuit Journée

Prévenchères

ALZONS EN FÊTE

Alzons Prévenchères Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit
Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08
fin : 2026-08-09

Date(s) :
2026-08-08

Alzons en fête ! Week-end du 8-9 août
Programme d’animations samedi et dimanche pétanque, concert, bals, jeux pour enfants
Ambiance assurée!
Alzons en fête c’est deux jours de folie, une ambiance garantie !
programme à venir

Jeux pour enfants. Buvette, grillades, frites, sandwichs.
Organisé par l’association culture et loisirs d’Alzons.   .

Alzons Prévenchères 48800 Lozère Occitanie +33 6 83 57 17 19 

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English :

Let’s celebrate in Alzons! August 8–9 weekend
Event schedule for Saturday and Sunday: pétanque, concert, dances, children’s games
A great time is guaranteed!

L’événement ALZONS EN FÊTE Prévenchères a été mis à jour le 2026-07-04 par 48-OT Mont Lozere

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