Prévenchères

VISITE GARDE GUÉRIN

Lieu-dit La Garde-Guérin Prévenchères Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

L’association GARDE vous convie à une visite guidée gratuite de la Garde-Guérin à l’occasion de la fête du pain et de l’artisanat. Cette visite permet de mieux comprendre l’histoire du village qui surplombe les Gorges du Chassezac et bénéficie du label Plus beaux village de France .

Durée 1h30

L’association GARDE vous convie à une visite guidée gratuite de la Garde-Guérin à l’occasion de la fête du pain et de l’artisanat. Cette visite permet de mieux comprendre l’histoire du village qui surplombe les Gorges du Chassezac et bénéficie du label Plus beaux village de France .

Durée 1h30 .

Lieu-dit La Garde-Guérin Prévenchères 48800 Lozère Occitanie +33 4 66 46 87 30

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The GARDE association invites you to a free guided tour of La Garde-Guérin as part of the Bread and Crafts Festival. This tour offers a deeper understanding of the history of the village, which overlooks the Chassezac Gorges and has been awarded the “Most Beautiful Villages of France” designation.

Duration: 1 hour 30 minutes

L’événement VISITE GARDE GUÉRIN Prévenchères a été mis à jour le 2026-06-20 par 48-OT Mont Lozere