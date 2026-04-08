VISITE GARDE GUÉRIN Prévenchères
VISITE GARDE GUÉRIN Prévenchères dimanche 9 août 2026.
Prévenchères
VISITE GARDE GUÉRIN
Lieu-dit La Garde-Guérin Prévenchères Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-09
L’association GARDE vous convie à une visite guidée gratuite de la Garde-Guérin à l’occasion de la fête du pain et de l’artisanat. Cette visite permet de mieux comprendre l’histoire du village qui surplombe les Gorges du Chassezac et bénéficie du label Plus beaux village de France .
Durée 1h30
L’association GARDE vous convie à une visite guidée gratuite de la Garde-Guérin à l’occasion de la fête du pain et de l’artisanat. Cette visite permet de mieux comprendre l’histoire du village qui surplombe les Gorges du Chassezac et bénéficie du label Plus beaux village de France .
Durée 1h30 .
Lieu-dit La Garde-Guérin Prévenchères 48800 Lozère Occitanie +33 4 66 46 87 30
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English :
The GARDE association invites you to a free guided tour of La Garde-Guérin as part of the Bread and Crafts Festival. This tour offers a deeper understanding of the history of the village, which overlooks the Chassezac Gorges and has been awarded the “Most Beautiful Villages of France” designation.
Duration: 1 hour 30 minutes
L’événement VISITE GARDE GUÉRIN Prévenchères a été mis à jour le 2026-06-20 par 48-OT Mont Lozere
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