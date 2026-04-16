VISITE AUX LAMPIONS DE LA GARDE-GUÉRIN Prévenchères
VISITE AUX LAMPIONS DE LA GARDE-GUÉRIN Prévenchères mardi 4 août 2026.
Prévenchères
VISITE AUX LAMPIONS DE LA GARDE-GUÉRIN
la Garde-Guérin Prévenchères Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04
fin : 2026-08-04
Date(s) :
2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18
Visite aux lampions du village de La Garde-Guérin
Rendez-vous au Point Rencontre des visites à l’entrée du village .
Chaque année, l’association G.A.R.D.E propose une série d’événements.
Elles sont ouvertes à tous, sans réservation.
Visite aux lampions du village de La Garde-Guérin
Rendez-vous au Point Rencontre des visites à l’entrée du village .
5€ Gratuit pour les moins de 12 ans
Chaque année, l’association G.A.R.D.E propose une série d’événements.
Elles sont ouvertes à tous, sans réservation. .
la Garde-Guérin Prévenchères 48800 Lozère Occitanie +33 6 74 97 22 32 lagardeguerin@gmail.com
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English :
Lantern-lit tour of the village of La Garde-Guérin
Meet at the tour meeting point at the entrance to the village.
Every year, the association G.A.R.D.E offers a series of events.
They are open to all, without reservation.
L’événement VISITE AUX LAMPIONS DE LA GARDE-GUÉRIN Prévenchères a été mis à jour le 2026-04-11 par 48-OT Mont Lozere
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