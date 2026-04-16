Prévenchères

VISITE AUX LAMPIONS DE LA GARDE-GUÉRIN

la Garde-Guérin Prévenchères Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04

fin : 2026-08-04

Date(s) :

2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18

Visite aux lampions du village de La Garde-Guérin

Rendez-vous au Point Rencontre des visites à l’entrée du village .

Chaque année, l’association G.A.R.D.E propose une série d’événements.

Elles sont ouvertes à tous, sans réservation.

Visite aux lampions du village de La Garde-Guérin

Rendez-vous au Point Rencontre des visites à l’entrée du village .

5€ Gratuit pour les moins de 12 ans

Chaque année, l’association G.A.R.D.E propose une série d’événements.

Elles sont ouvertes à tous, sans réservation. .

la Garde-Guérin Prévenchères 48800 Lozère Occitanie +33 6 74 97 22 32 lagardeguerin@gmail.com

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English :

Lantern-lit tour of the village of La Garde-Guérin

Meet at the tour meeting point at the entrance to the village.

Every year, the association G.A.R.D.E offers a series of events.

They are open to all, without reservation.

L’événement VISITE AUX LAMPIONS DE LA GARDE-GUÉRIN Prévenchères a été mis à jour le 2026-04-11 par 48-OT Mont Lozere