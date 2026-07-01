L’HEURE DU CONTE Médiathèque de Prévenchères Prévenchères
mercredi 22 juillet 2026 · Médiathèque de Prévenchères · Prévenchères
Informations pratiques
Prévenchères
L’HEURE DU CONTE
Médiathèque de Prévenchères 3 route de Villefort Prévenchères Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 10:30:00
fin : 2026-08-12 12:00:00
Date(s) :
2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19
Contes et histoires pour tous les enfants à partir de 3 ans
Contes et histoires pour tous les enfants à partir de 3 ans .
Médiathèque de Prévenchères 3 route de Villefort Prévenchères 48800 Lozère Occitanie +33 4 66 46 15 09
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English :
Fairy tales and stories for all children %E0 ages 3 and up
L’événement L’HEURE DU CONTE Prévenchères a été mis à jour le 2026-07-16 par 48-OT Mont Lozere
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