L’HEURE DU CONTE Médiathèque de Prévenchères Prévenchères

Informations pratiques

Prévenchères

L’HEURE DU CONTE

Médiathèque de Prévenchères 3 route de Villefort Prévenchères Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 10:30:00

fin : 2026-08-12 12:00:00

Date(s) :

2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19

Contes et histoires pour tous les enfants à partir de 3 ans

Contes et histoires pour tous les enfants à partir de 3 ans .

Médiathèque de Prévenchères 3 route de Villefort Prévenchères 48800 Lozère Occitanie +33 4 66 46 15 09

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English :

Fairy tales and stories for all children %E0 ages 3 and up

L’événement L’HEURE DU CONTE Prévenchères a été mis à jour le 2026-07-16 par 48-OT Mont Lozere