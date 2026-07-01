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L’HEURE DU CONTE Médiathèque de Prévenchères Prévenchères

mercredi 22 juillet 2026 · Médiathèque de Prévenchères · Prévenchères

L’HEURE DU CONTE Médiathèque de Prévenchères Prévenchères

Informations pratiques

Début
mercredi 22 juillet 2026
Fin
mercredi 22 juillet 2026
Heure de début
10:30:00
Lieu
Médiathèque de Prévenchères
Adresse
3 route de Villefort
Ville
48800 Prévenchères
Département
Lozère
Tarif
Gratuit Adulte

Prévenchères

L’HEURE DU CONTE

Médiathèque de Prévenchères 3 route de Villefort Prévenchères Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit
Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 10:30:00
fin : 2026-08-12 12:00:00

Date(s) :
2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19

Contes et histoires pour tous les enfants à partir de 3 ans
Contes et histoires pour tous les enfants à partir de 3 ans   .

Médiathèque de Prévenchères 3 route de Villefort Prévenchères 48800 Lozère Occitanie +33 4 66 46 15 09 

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English :

Fairy tales and stories for all children %E0 ages 3 and up

L’événement L’HEURE DU CONTE Prévenchères a été mis à jour le 2026-07-16 par 48-OT Mont Lozere

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