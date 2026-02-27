FÊTE ESTIVALE DE PRÉVENCHÈRES 50 ANS Prévenchères
FÊTE ESTIVALE DE PRÉVENCHÈRES 50 ANS Prévenchères vendredi 31 juillet 2026.
FÊTE ESTIVALE DE PRÉVENCHÈRES 50 ANS
Place de l’église Prévenchères Lozère
Début : 2026-07-31
fin : 2026-08-02
2026-07-31
Fête organisée par le Foyer rural de Prévenchères
Buvette et petite restauration sur place, ateliers enfants, maquillage et jeux gonflables tout le week-end. CB acceptée
Concours de pétanque, animations pour petits et grands, animations musicales..
Cette année ce sont les 50 ans de la fête à Prévenchères!
Programme à venir .
Place de l’église Prévenchères 48800 Lozère Occitanie +33 6 30 55 81 79
Festival organized by the Foyer rural de Prévenchères
Refreshments and snacks on site, children’s workshops, face painting and inflatable games all weekend. Credit cards accepted
Petanque competition, entertainment for young and old, musical entertainment…
