FÊTE ESTIVALE DE PRÉVENCHÈRES 50 ANS Prévenchères

FÊTE ESTIVALE DE PRÉVENCHÈRES 50 ANS

Place de l’église Prévenchères Lozère

Début : 2026-07-31

fin : 2026-08-02

2026-07-31

Fête organisée par le Foyer rural de Prévenchères

Buvette et petite restauration sur place, ateliers enfants, maquillage et jeux gonflables tout le week-end. CB acceptée

Concours de pétanque, animations pour petits et grands, animations musicales..

Fête organisée par le Foyer rural de Prévenchères

Cette année ce sont les 50 ans de la fête à Prévenchères!

Programme à venir .

Place de l’église Prévenchères 48800 Lozère Occitanie +33 6 30 55 81 79

English :

Festival organized by the Foyer rural de Prévenchères

Refreshments and snacks on site, children’s workshops, face painting and inflatable games all weekend. Credit cards accepted

Petanque competition, entertainment for young and old, musical entertainment…

