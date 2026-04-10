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CONCERT DUO BOUYER Prévenchères

CONCERT DUO BOUYER Prévenchères

CONCERT DUO BOUYER Prévenchères samedi 1 août 2026.

Adresse : Lieu-dit La Garde-Guérin

Ville : 48800 Prévenchères

Département : Lozère

Début : samedi 1 août 2026

Fin : samedi 1 août 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : Participation libre

Prévenchères

CONCERT DUO BOUYER

Lieu-dit La Garde-Guérin Prévenchères Lozère

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 18:00:00
fin : 2026-08-01

Date(s) :
2026-08-01

18h
Duo BOUYER
Piano forte et violon
Libre participation pour les petits et les grands.
Organisé par l’association GARDE
18h
Duo BOUYER
Piano forte et violon
Libre participation pour les petits et les grands.
Organisé par l’association GARDE   .

Lieu-dit La Garde-Guérin Prévenchères 48800 Lozère Occitanie +33 6 77 50 60 81 

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English :

18h
Duo BOUYER
Piano forte and violin
Free admission for young and old.
Organized by the GARDE association

L’événement CONCERT DUO BOUYER Prévenchères a été mis à jour le 2026-04-10 par 48-OT Mont Lozere

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