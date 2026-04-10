Prévenchères

CONCERT DUO BOUYER

Lieu-dit La Garde-Guérin Prévenchères Lozère

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 18:00:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

18h

Duo BOUYER

Piano forte et violon

Libre participation pour les petits et les grands.

Organisé par l’association GARDE

18h

Duo BOUYER

Piano forte et violon

Libre participation pour les petits et les grands.

Organisé par l’association GARDE .

Lieu-dit La Garde-Guérin Prévenchères 48800 Lozère Occitanie +33 6 77 50 60 81

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

18h

Duo BOUYER

Piano forte and violin

Free admission for young and old.

Organized by the GARDE association

L’événement CONCERT DUO BOUYER Prévenchères a été mis à jour le 2026-04-10 par 48-OT Mont Lozere