UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Clohars-Carnoët

Concert Duo Arrin Laissez-vous enchanter par le charme ! Le Pouldu Clohars-Carnoët

vendredi 14 août 2026 · Le Pouldu · Clohars-Carnoët

Informations pratiques

Début
vendredi 14 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Heure de début
21:00:00
Lieu
Le Pouldu
Adresse
Chapelle Notre Dame de la Paix
Ville
29360 Clohars-Carnoët
Département
Finistère
Tarif

Clohars-Carnoët

Concert Duo Arrin Laissez-vous enchanter par le charme !

Le Pouldu Chapelle Notre Dame de la Paix Clohars-Carnoët Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 21:00:00
fin : 2026-08-14 22:00:00

Date(s) :
2026-08-14

Une petite heure de douceur dans un monde de bruit
Le duo arrin Andréa, flûte traversière et voix (alto), peut être accompagnée par Richard à la guitare/voix/composition, mais aussi du percutrum barytar, (si si, il va jouer la guitare avec ses pieds!) instrument de sa composition le guitariste crée des lignes de basse, qui donnent cette impression d’orchestre. Le principe une guitare dont il joue avec le pouce du pied droit totalement inédit.   .

Le Pouldu Chapelle Notre Dame de la Paix Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 7 50 97 83 68 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Concert Duo Arrin Laissez-vous enchanter par le charme ! Clohars-Carnoët a été mis à jour le 2026-07-29 par OT QUIMPERLE LES RIAS

À voir aussi à Clohars-Carnoët (Finistère)