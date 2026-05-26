Château-Renard

Concert Duo basque voix et orgue

143 Rue du Vieux Château Château-Renard Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 17:00:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Concert d’Eric Salha, ténor, et Pierre Bagieu, organiste, organisé par les Amis de l’Orgue de Château-Renard. Avec chants traditionnels basques, répertoire classique (Verdi, Bizet, Gounod…), répertoire opérette et variété (Francis Lopez, Luis Mariano…).

Concert d’Eric Salha, ténor, et Pierre Bagieu, organiste, organisé par les Amis de l’Orgue de Château-Renard. Avec chants traditionnels basques, répertoire classique (Verdi, Bizet, Gounod…), répertoire opérette et variété (Francis Lopez, Luis Mariano…). .

143 Rue du Vieux Château Château-Renard 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 28 79 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Concert by tenor Eric Salha and organist Pierre Bagieu, organized by Les Amis de l’Orgue de Château-Renard. With traditional Basque songs, classical repertoire (Verdi, Bizet, Gounod?), operetta and variety repertoire (Francis Lopez, Luis Mariano…).

L’événement Concert Duo basque voix et orgue Château-Renard a été mis à jour le 2026-05-26 par OT 3CBO