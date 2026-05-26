Fête de l’école Château-Renard
Fête de l’école Château-Renard vendredi 5 juin 2026.
Château-Renard
Fête de l’école
525 Route de Châtillon Coligny Château-Renard Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 17:30:00
fin : 2026-06-05
Date(s) :
2026-06-05
Maquillage, château gonflable, tombola et plus encore ! Restauration sur place et spectacle des enfants à 19h
Maquillage, château gonflable, tombola et plus encore ! Restauration sur place et spectacle des enfants à 19h .
525 Route de Châtillon Coligny Château-Renard 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 06 42 32 86
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English :
Face painting, bouncy castle, tombola and more! Catering on site and children’s show at 7 p.m
L’événement Fête de l’école Château-Renard a été mis à jour le 2026-05-26 par OT 3CBO
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