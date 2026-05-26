Château-Renard

Fête de l’école

525 Route de Châtillon Coligny Château-Renard Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 17:30:00

fin : 2026-06-05

Date(s) :

2026-06-05

Maquillage, château gonflable, tombola et plus encore ! Restauration sur place et spectacle des enfants à 19h

Maquillage, château gonflable, tombola et plus encore ! Restauration sur place et spectacle des enfants à 19h .

525 Route de Châtillon Coligny Château-Renard 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 06 42 32 86

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English :

Face painting, bouncy castle, tombola and more! Catering on site and children’s show at 7 p.m

L’événement Fête de l’école Château-Renard a été mis à jour le 2026-05-26 par OT 3CBO