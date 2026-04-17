Concert Duo Corse Fiuminale Église de Fontvieille Eglise St Pierre Es Liens Fontvieille
Concert Duo Corse Fiuminale Église de Fontvieille Eglise St Pierre Es Liens Fontvieille samedi 9 mai 2026.
Fontvieille
Concert Duo Corse Fiuminale Église de Fontvieille
Samedi 9 mai 2026 à partir de 20h30. Eglise St Pierre Es Liens Cours Hyacinthe Bellon Fontvieille Bouches-du-Rhône
Tarif : 17 – 17 – 17 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 20:30:00
fin : 2026-05-09
Date(s) :
2026-05-09
Chants Corses par le duo Fiuminale formé par Maxime et Jean Philippe Guissani à l’église de Fontvieille
Duo corse Fiuminale Deux voix, une île
Avec plus de quarante ans de scène et plus de 2000 concerts en France et à l’international, Maxime Merlandi et Jean-Philippe Guissani incarnent aujourd’hui l’âme du chant corse. Leur duo, Fiuminale, s’inscrit dans la continuité d’un parcours marqué notamment par le quatuor Barbara Furtuna, formation qui a contribué à faire rayonner la polyphonie corse dans le monde.
Ils ont collaboré avec L’Arpeggiata, Placido Domingo, Roberto Alagna, Constantinople ou Bélem, et se sont produits dans plus de trente pays, sur des scènes telles que le Carnegie Hall de New York, le Konzerthaus de Berlin ou la Salle Pleyel à Paris.
Sur scène, Fiuminale offre un chant puissant et intime un moment de partage sincère, nourri d’un dialogue sensible avec le public et d’une vibration profondément humaine. .
Eglise St Pierre Es Liens Cours Hyacinthe Bellon Fontvieille 13990 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
Corsican songs by the duo Fiuminale, formed by Maxime and Jean Philippe Guissani, at the church of Fontvieille
L’événement Concert Duo Corse Fiuminale Église de Fontvieille Fontvieille a été mis à jour le 2026-04-17 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles
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