COMPLET Balade avec les P’tits ânes Sur le sentier des moulins Cours Hyacinthe Bellon Fontvieille

Fontvieille

COMPLET Balade avec les P’tits ânes Sur le sentier des moulins

Mardi 21 avril 2026 de 14h à 16h30.

Annulé en cas de mauvais temps. Cours Hyacinthe Bellon Centre ville Fontvieille Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-21 14:00:00

fin : 2026-04-21 16:30:00

Date(s) :

2026-04-21

Partez à la découverte du sentier des moulins à vent, rendu célèbre par Alphonse Daudet. Les deux petits ânes bâtés vous accompagneront dans les collines le temps d’une promenade commentée.

P’tits ânes Fontvieille

Balade avec les P’tits ânes ❁ Gratuit

Sur le sentier des moulins

Partez à la découverte du sentier des moulins à vent, rendu célèbre par Alphonse Daudet. Les deux petits ânes bâtés vous accompagneront dans les collines le temps d’une promenade commentée.

P’tits ânes Fontvieille .

Cours Hyacinthe Bellon Centre ville Fontvieille 13990 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 90 44 00 contact@parc-alpilles.fr

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English :

Set off to explore the Windmill Trail, made famous by Alphonse Daudet. Two little pack donkeys will accompany you through the hills on a guided walk.

P’tits ânes Fontvieille

L’événement COMPLET Balade avec les P’tits ânes Sur le sentier des moulins Fontvieille a été mis à jour le 2026-04-13 par Parc Naturel Régional des Alpilles