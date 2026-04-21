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COMPLET Balade avec les P’tits ânes Sur le sentier des moulins Cours Hyacinthe Bellon Fontvieille

COMPLET Balade avec les P’tits ânes Sur le sentier des moulins Cours Hyacinthe Bellon Fontvieille mardi 21 avril 2026.

Lieu : Cours Hyacinthe Bellon

Adresse : Centre ville

Ville : 13990 Fontvieille

Département : Bouches-du-Rhône

Début : mardi 21 avril 2026

Fin : mardi 21 avril 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Fontvieille

COMPLET Balade avec les P’tits ânes Sur le sentier des moulins

Mardi 21 avril 2026 de 14h à 16h30.

Annulé en cas de mauvais temps. Cours Hyacinthe Bellon Centre ville Fontvieille Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-21 14:00:00
fin : 2026-04-21 16:30:00

Date(s) :
2026-04-21

Partez à la découverte du sentier des moulins à vent, rendu célèbre par Alphonse Daudet. Les deux petits ânes bâtés vous accompagneront dans les collines le temps d’une promenade commentée.
P’tits ânes Fontvieille
Balade avec les P’tits ânes ❁ Gratuit
Sur le sentier des moulins
Partez à la découverte du sentier des moulins à vent, rendu célèbre par Alphonse Daudet. Les deux petits ânes bâtés vous accompagneront dans les collines le temps d’une promenade commentée.
P’tits ânes Fontvieille   .

Cours Hyacinthe Bellon Centre ville Fontvieille 13990 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 90 44 00  contact@parc-alpilles.fr

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English :

Set off to explore the Windmill Trail, made famous by Alphonse Daudet. Two little pack donkeys will accompany you through the hills on a guided walk.
P’tits ânes Fontvieille

L’événement COMPLET Balade avec les P’tits ânes Sur le sentier des moulins Fontvieille a été mis à jour le 2026-04-13 par Parc Naturel Régional des Alpilles

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