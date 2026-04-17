Fontvieille

Fête de la transhumance

Dimanche 19 avril 2026 de 9h à 17h.

Annulé en cas de mauvais temps. Fontvieille Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 09:00:00

fin : 2026-04-19 17:00:00

Date(s) :

2026-04-19

Fête de la transhumance

Une journée sous le signe du mouton Exposition, documentaire, débat, marché artisanal, vide commode des Arlésiennes, défilé des troupeaux, randonnée, etc.

Fontvieille

Fête de la transhumance

Une journée sous le signe du mouton Exposition, documentaire, débat, marché artisanal, vide commode des Arlésiennes, défilé des troupeaux, randonnée, etc.

Fontvieille .

Fontvieille 13990 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 90 44 00 contact@parc-alpilles.fr

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English :

Transhumance Festival

A day dedicated to sheep: exhibition, documentary, debate, craft market, Arlésiennes dress sale, flock parade, hike, etc.

Fontvieille

L’événement Fête de la transhumance Fontvieille a été mis à jour le 2026-04-10 par Parc Naturel Régional des Alpilles