Informations pratiques

Dun-le-Poëlier

Concert Duo de guitares

Dun-le-Poëlier Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-26 17:00:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Concert de Duo de guitares Rémi Jousselme / Tristan Manoukian. En soliste ou en compagnie d’autres musiciens, Rémi Jousselme et Tristan Manoukian se produisent à travers le monde Russie, Japon, Corée, Amérique centrale, Espagne, Italie, Norvège, Pologne, États-Unis etc.

Florilège à 2 guitares, tour d’horizon…

Depuis le répertoire espagnol, emblématique de la guitare et s’appuyant sur le folklore traditionnel autour de compositeurs tels que Albéniz (1860-1909), Granados (1867-1916), De Falla (1876-1946) jusqu’aux œuvres importantes plus proches de nous avec Villa Lobos (1887-1959) et Piazzolla (1921-1992) et en passant par quelques transcriptions des plus anciens JS Bach et D Scarlatti, la guitare cultive un splendide répertoire original. .

Dun-le-Poëlier 36210 Indre Centre-Val de Loire +33 6 37 15 71 82 communication@jartscom.fr

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English :

Concert by DU Lutetia Trombone Quartet in the church of Dun-Le-Poelier with Raphaël Lèbre, Léonard de la Servière, Simon Prieur-Blanc and Robinson Julien-Laferrière, featuring Baroque music (Lotti, Telemann?), Romantic music (Beethoven?), 20th-century music (Debussy?) and film music?

film music?

L’événement Concert Duo de guitares Dun-le-Poëlier a été mis à jour le 2026-03-30 par BERRY