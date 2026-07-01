Concert Duo Flûte de Pan et Accordéon Rigny-Ussé
dimanche 26 juillet 2026 · Rigny-Ussé
Informations pratiques
Rigny-Ussé
Concert Duo Flûte de Pan et Accordéon
Rue des Fougères Rigny-Ussé Indre-et-Loire
Tarif : 15 – 15 – EUR
15
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-07-26
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-26
Un duo de virtuoses occupera la scène
Bogdan Nesterenko (Accordéon Bayan) et Dorian Gheorghilas (Flûte de Pan).
Leur programme, de Mozart, Bach et Bartok, aux plus belles mélodies roumaines, exécuté sur deux instruments encore inconnus des voûtes de Notre-Dame de Rigny, vous enchantera.
Un duo de virtuoses occupera la scène
Bogdan Nesterenko (Accordéon Bayan) et Dorian Gheorghilas (Flûte de Pan).
Leur programme, de Mozart, Bach et Bartok, aux plus belles mélodies roumaines, exécuté sur deux instruments encore inconnus des voûtes de Notre-Dame de Rigny, vous enchantera. 15 .
Rue des Fougères Rigny-Ussé 37420 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 70 05 93 90 criss.sorolla@wanadoo.fr
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English :
A duo of virtuosos will take the stage:
Bogdan Nesterenko (Bayan accordion) and Dorian Gheorghilas (Pan flute).
Their program—ranging from Mozart, Bach, and Bartók to the most beautiful Romanian melodies—performed on two instruments still unfamiliar to the congregation of Notre-Dame de Rigny,
L’événement Concert Duo Flûte de Pan et Accordéon Rigny-Ussé a été mis à jour le 2026-07-16 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme
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