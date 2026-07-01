Informations pratiques

Rigny-Ussé

Concert Duo Flûte de Pan et Accordéon

Rue des Fougères Rigny-Ussé Indre-et-Loire

Tarif : 15 – 15 – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-26

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

Un duo de virtuoses occupera la scène

Bogdan Nesterenko (Accordéon Bayan) et Dorian Gheorghilas (Flûte de Pan).

Leur programme, de Mozart, Bach et Bartok, aux plus belles mélodies roumaines, exécuté sur deux instruments encore inconnus des voûtes de Notre-Dame de Rigny, vous enchantera.

Un duo de virtuoses occupera la scène

Bogdan Nesterenko (Accordéon Bayan) et Dorian Gheorghilas (Flûte de Pan).

Leur programme, de Mozart, Bach et Bartok, aux plus belles mélodies roumaines, exécuté sur deux instruments encore inconnus des voûtes de Notre-Dame de Rigny, vous enchantera. 15 .

Rue des Fougères Rigny-Ussé 37420 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 70 05 93 90 criss.sorolla@wanadoo.fr

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English :

A duo of virtuosos will take the stage:

Bogdan Nesterenko (Bayan accordion) and Dorian Gheorghilas (Pan flute).

Their program—ranging from Mozart, Bach, and Bartók to the most beautiful Romanian melodies—performed on two instruments still unfamiliar to the congregation of Notre-Dame de Rigny,

L’événement Concert Duo Flûte de Pan et Accordéon Rigny-Ussé a été mis à jour le 2026-07-16 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme