Concert Duo Fusion + moules frites Vierge des Brothelandes Nicorps
samedi 26 septembre 2026 · Vierge des Brothelandes · Nicorps
Informations pratiques
Nicorps
Concert Duo Fusion + moules frites
Vierge des Brothelandes Salle des fêtes Nicorps Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 20:00:00
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
Le comité des fêtes de nicorps organise un moules frites ou assiette anglaise
le 26 septembre 2026 à partir de 20h la salle des fêtes de nicorps animés par DUO FUSION
TARIF 18 € POUR LES adultes et 9€ pour les enfants
réservation au 06 82 49 65 10 ou 06 82 61 54 01 .
Vierge des Brothelandes Salle des fêtes Nicorps 50200 Manche Normandie +33 6 82 49 65 10 martinevernier@laposte.net
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English : Concert Duo Fusion + moules frites
L’événement Concert Duo Fusion + moules frites Nicorps a été mis à jour le 2026-07-22 par Coutances Tourisme
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