Concert Duo Fusion + moules frites Vierge des Brothelandes Nicorps

Informations pratiques

Nicorps

Concert Duo Fusion + moules frites

Vierge des Brothelandes Salle des fêtes Nicorps Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 20:00:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Le comité des fêtes de nicorps organise un moules frites ou assiette anglaise

le 26 septembre 2026 à partir de 20h la salle des fêtes de nicorps animés par DUO FUSION

TARIF 18 € POUR LES adultes et 9€ pour les enfants

réservation au 06 82 49 65 10 ou 06 82 61 54 01 .

Vierge des Brothelandes Salle des fêtes Nicorps 50200 Manche Normandie +33 6 82 49 65 10 martinevernier@laposte.net

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English : Concert Duo Fusion + moules frites

L’événement Concert Duo Fusion + moules frites Nicorps a été mis à jour le 2026-07-22 par Coutances Tourisme