Concert duo Kriss Café solidaire Le Ti’Boussa Avranches

Informations pratiques

Avranches

Concert duo Kriss

Café solidaire Le Ti’Boussa 3 rue de la liberté Avranches Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 21:00:00

fin : 2026-08-08 23:00:00

Date(s) :

2026-08-08

Chansons françaises et compositions teintées de jazz blues et de folk interprétées par Christelle et Claude à la guitare, aux samples et percussions.

Restauration possible dès 19h30. .

Café solidaire Le Ti’Boussa 3 rue de la liberté Avranches 50300 Manche Normandie +33 6 85 54 87 87 al.tiboussa@gmail.com

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English : Concert duo Kriss

L’événement Concert duo Kriss Avranches a été mis à jour le 2026-07-24 par OT MSM Normandie BIT Genêts