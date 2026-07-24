Concert duo Kriss Café solidaire Le Ti’Boussa Avranches
samedi 8 août 2026 · Café solidaire Le Ti'Boussa · Avranches
Informations pratiques
Avranches
Concert duo Kriss
Café solidaire Le Ti’Boussa 3 rue de la liberté Avranches Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 21:00:00
fin : 2026-08-08 23:00:00
Date(s) :
2026-08-08
Chansons françaises et compositions teintées de jazz blues et de folk interprétées par Christelle et Claude à la guitare, aux samples et percussions.
Restauration possible dès 19h30. .
Café solidaire Le Ti’Boussa 3 rue de la liberté Avranches 50300 Manche Normandie +33 6 85 54 87 87 al.tiboussa@gmail.com
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English : Concert duo Kriss
L’événement Concert duo Kriss Avranches a été mis à jour le 2026-07-24 par OT MSM Normandie BIT Genêts
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