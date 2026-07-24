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Concert duo Kriss Café solidaire Le Ti’Boussa Avranches

samedi 8 août 2026 · Café solidaire Le Ti'Boussa · Avranches

Concert duo Kriss Café solidaire Le Ti’Boussa Avranches

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Heure de début
21:00:00
Lieu
Café solidaire Le Ti'Boussa
Adresse
3 rue de la liberté
Ville
50300 Avranches
Département
Manche
Tarif

Avranches

Concert duo Kriss

Café solidaire Le Ti’Boussa 3 rue de la liberté Avranches Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 21:00:00
fin : 2026-08-08 23:00:00

Date(s) :
2026-08-08

Chansons françaises et compositions teintées de jazz blues et de folk interprétées par Christelle et Claude à la guitare, aux samples et percussions.
Restauration possible dès 19h30.   .

Café solidaire Le Ti’Boussa 3 rue de la liberté Avranches 50300 Manche Normandie +33 6 85 54 87 87  al.tiboussa@gmail.com

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English : Concert duo Kriss

L’événement Concert duo Kriss Avranches a été mis à jour le 2026-07-24 par OT MSM Normandie BIT Genêts

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