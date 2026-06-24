Concert Duo Mish Mash Sury-près-Léré
Concert Duo Mish Mash Sury-près-Léré vendredi 3 juillet 2026.
Sury-près-Léré
Concert Duo Mish Mash
Route de Savigny Sury-près-Léré Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 20:30:00
fin : 2026-07-03
Date(s) :
2026-07-03
Venez nombreux assister au concert du Duo Mish Mash.
Le duo Mish Mash, composé de Sébastien Ledoux au saxophone et de Michel Hecquet à la contrebasse vous convient à une soirée endiablée sur des sons jazzy. .
Route de Savigny Sury-près-Léré 18240 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 72 64 16 biblisury@gmail.com
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English :
We hope to see many of you at the Mish Mash Duo concert.
L’événement Concert Duo Mish Mash Sury-près-Léré a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de tourisme du Grand Sancerrois