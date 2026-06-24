Sury-près-Léré

Concert Duo Mish Mash

Route de Savigny Sury-près-Léré Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 20:30:00

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-07-03

Venez nombreux assister au concert du Duo Mish Mash.

Le duo Mish Mash, composé de Sébastien Ledoux au saxophone et de Michel Hecquet à la contrebasse vous convient à une soirée endiablée sur des sons jazzy. .

Route de Savigny Sury-près-Léré 18240 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 72 64 16 biblisury@gmail.com

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English :

We hope to see many of you at the Mish Mash Duo concert.

L’événement Concert Duo Mish Mash Sury-près-Léré a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de tourisme du Grand Sancerrois