Aspiran

CONCERT DUO QUITIPLÁ

20 place du Peyrou Aspiran Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Le Duo Quitiplá est un duo de musique populaire latino-américaine, deux voix harmonisées, teintées de poésies burlesques et de déraisons amoureuses. Accompagnés tantôt par la guitare, tantôt par le cuatro, petite guitare à 4 cordes, et rythmés par les maracas, les joropos, le son cubano, les valses péruviennes, les merengues… traverseront vos tympans et vos cœurs, sans jamais les heurter.

Le Duo Quitiplá est un duo de musique populaire latino-américaine, deux voix harmonisées, teintées de poésies burlesques et de déraisons amoureuses. Accompagnés tantôt par la guitare, tantôt par le cuatro, petite guitare à 4 cordes, et rythmés par les maracas vénézuéliennes ou le guiro, les joropos, le son cubano, les valses péruviennes, les merengues… traverseront vos tympans et vos cœurs, sans jamais les heurter. .

20 place du Peyrou Aspiran 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 96 24 89 lecafedaspiran@gmail.com

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English :

Duo Quitiplá is a duo of Latin American folk music, two harmonized voices, tinged with burlesque poetry and amorous deceptions. Accompanied sometimes by the guitar, sometimes by the cuatro, a small 4-string guitar, and set to the rhythm of maracas, joropos, son cubano, Peruvian waltzes, merengues… will cross your eardrums and your hearts, without ever hurting them.

L’événement CONCERT DUO QUITIPLÁ Aspiran a été mis à jour le 2026-05-20 par 34 OT DU CLERMONTAIS